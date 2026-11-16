Iriso Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Iriso Electronics hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Iriso Electronics 22.32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iriso Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch