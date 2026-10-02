|
02.10.2026 06:37:00
Iriso Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Iriso Electronics hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9.390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 14.82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.16 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 119.59 JPY beziffert, während im Vorjahr 118.25 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 61.96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9.99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.