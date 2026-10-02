Iriso Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iriso Electronics hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9.390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 14.82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.16 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 119.59 JPY beziffert, während im Vorjahr 118.25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 61.96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9.99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch