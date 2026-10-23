Iridium Communications präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iridium Communications hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245.7 Millionen USD – ein Plus von 8.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iridium Communications 226.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch