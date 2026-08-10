iRidge,Inc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

iRidge,Inc liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iRidge,Inc die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14.08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9.400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat iRidge,Inc mit einem Umsatz von insgesamt 1.63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch