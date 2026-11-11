iRidge,Inc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

iRidge,Inc hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1.94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iRidge,Inc 93.75 JPY je Aktie eingenommen.

iRidge,Inc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch