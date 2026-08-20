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20.08.2026 06:37:00
IRIDEX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IRIDEX veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IRIDEX ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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