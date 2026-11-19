IRIDEX lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18.59 Prozent auf 10.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IRIDEX 12.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch