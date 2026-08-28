Irico Display Devices legte Quartalsergebnis vor

Irico Display Devices hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.03 CNY gegenüber 0.040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Irico Display Devices 2.82 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch