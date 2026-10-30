Irico Display Devices hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Irico Display Devices hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch