NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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18.06.2026 17:04:43
IREN-Aktie klettert: Analyst bewertet mit Buy - Fokus auf KI-Strategie
Die Aktie des KI-Cloud-Anbieters IREN erhält frischen Rückenwind durch eine neue Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies.
• Die Einschätzung basiert auf der KI-Cloud-Strategie und dem integrierten Infrastrukturmodell des Unternehmens
• Parallel treibt IREN seine Expansion nach Europa durch die Übernahme der Nostrum Group voran
Die Investmentbank Jefferies hat die Coverage für IREN aufgenommen und die Aktie dabei mit einem "Buy"-Rating versehen. Das Kursziel wird bei 79,00 US-Dollar gesehen. Im Zentrum der positiven Einschätzung steht laut Investing.com die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf den Aufbau von KI-Cloud-Infrastruktur.
IREN ist eigenen Angaben zufolge ein vertikal integrierter KI-Cloud-Anbieter, der gross angelegte Rechenzentren und GPU-Cluster für das Training und die Inferenz von KI bereitstellt. Nach Einschätzung der Analysten verschafft diese Struktur dem Unternehmen eine starke Position im wachsenden Markt für KI-Rechenleistung. Beispielsweise würden Verträge mit Microsoft und NVIDIA das Unternehmen in die Lage versetzen, jährlich wiederkehrende Einnahmen in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar zu erzielen.
Weitere Analysten stufen das Unternehmen positiv ein
Bei TipRanks kommt IREN auf ein moderates Buy-Ranking. Sieben Kauf-Empfehlungen stehen drei Hold- sowie eine Sell-Empfehlung gegenüber. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel dieser elf Wall-Street-Analysten liegt bei 75,00 US-Dollar.
Zum Vergleich: Aktuell notiert die IREN-Aktie an der NASDAQ bei 60,76 US-Dollar (+4,56 Prozent).
Europa-Expansion durch Übernahme von Nostrum
Erst am Montag hatte das Unternehmen vermeldet, dass es seine geografische Expansion vorantreibt. So hat IREN die Übernahme der spanischen Nostrum Group abgeschlossen und damit den Eintritt in den europäischen Markt vollzogen. Der Deal umfasst rund 490 Megawatt gesicherte, netzgebundene Stromkapazität in Spanien sowie eine zusätzliche Entwicklungspipeline. Zudem integriert IREN ein Team von mehr als 50 Mitarbeitern aus den Bereichen Entwicklung, Engineering und Betrieb.
Wie IREN in der Unternehmensmitteilung erklärt, zählt Europa zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für KI-Infrastruktur. Die neuen Kapazitäten in Spanien sollen die Grundlage bilden, um die steigende Nachfrage nach KI-Cloud-Diensten in der Region zu bedienen.
Was das für Anleger bedeutet
Für Anleger signalisiert die Buy-Einstufung von Jefferies Vertrauen in die KI-Strategie und das Geschäftsmodell von IREN als spezialisierter Infrastruktur-Player.
Die Europa-Expansion liefert dabei einen ergänzenden Wachstumstreiber, ist aber operativ noch in der Umsetzungsphase. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob IREN die strategische Positionierung in konkrete Umsatz- und Kapazitätsfortschritte überführen kann. Anleger sollten daher vor allem die Skalierung des KI-Cloud-Geschäfts und die Integration der neuen europäischen Infrastruktur im Blick behalten.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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