IReader Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IReader Technology A gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.190 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

IReader Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 989.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 882.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch