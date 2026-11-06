Ircon International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ircon International hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.09 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.77 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.72 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch