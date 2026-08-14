Ircon International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ircon International hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.75 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ircon International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.56 Milliarden INR im Vergleich zu 17.86 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch