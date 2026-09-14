IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 117.6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101.4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch