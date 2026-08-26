Energie Holdings Aktie 23724444 / US29271Y1064
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26.08.2026 07:21:00
Irankrieg: Weltwirtschaft verkraftet Energie-Schock besser als befürchtet
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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