TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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15.10.2026 12:02:00
Iran-Krieg und die Folgen: Ölkonzern TotalEnergies stellt Rekordergebnis in Aussicht
TotalEnergiesDie gesamte Wirtschaft leidet unter hohen Energiepreisen? Nein, es gibt auch Profiteure der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. So rechnet der Ölkonzern TotalEnergies mit einem Rekordergebnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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