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Erlöse gesunken 13.04.2026 20:59:00

Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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Der Erlös von LVMH sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 19,12 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte habe der Umsatz um 1 Prozent zugelegt.

In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der unbereinigte Erlös im ersten Quartal besonders stark. Er ging um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück. Damit enttäuschte das Unternehmen. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit höheren Erlösen gerechnet. An der New Yorker Börse weiteten die dort gehandelten Anteile die Verluste auf 2,7 Prozent aus.

PARIS (awp international)

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Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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