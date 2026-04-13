LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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13.04.2026 20:59:00
Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten.
In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der unbereinigte Erlös im ersten Quartal besonders stark. Er ging um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück. Damit enttäuschte das Unternehmen. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit höheren Erlösen gerechnet. An der New Yorker Börse weiteten die dort gehandelten Anteile die Verluste auf 2,7 Prozent aus.
PARIS (awp international)
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