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25.09.2026 08:38:41

IRAN-BLOG/Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten

Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken, um beim Schutz einer Raffinerie und Rohölpipeline in der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer zu helfen. "Wir werden militärische Mittel entsenden, das heisst Soldaten, Radarsysteme und Verteidigungssysteme, um diesen Standort zu schützen", sagte Macron am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Er betonte jedoch, dass Frankreich "sich nicht in einen Konflikt einmische", und fügte hinzu, dass die Entscheidung mit den saudischen Behörden endgültig abgestimmt worden sei. Yanbu ist seit Beginn des Iran-Krieges einer der wichtigsten Versorgungsknotenpunkte für Diesel, Rohöl und andere raffinierte Produkte nach Europa. Dies ermöglicht es den saudischen Exporten, die Strasse von Hormus zu umgehen.

Irans Präsident zu Verhandlungen bereit - Nuklearprogramm bleibt

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat sich am Mittwoch in seiner Rede bei den Vereinten Nationen zu Verhandlungen bereit gezeigt, um den Konflikt mit den USA zu beenden. Er warnte jedoch, dass Teheran sich niemals der von ihm so bezeichneten "Schikane" Washingtons beugen oder sein Nuklearprogramm aufgeben werde. In einer Antwort auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Vortag sagte er: "Herr Trump und diejenigen, die versuchen, uns zu schikanieren, müssen den Iran verstehen: Wir sind zu Dialog, Diplomatie und Verhandlungen bereit, ohne die Sprache der Gewalt zu akzeptieren. Der Iran werde nicht auf sein Recht verzichten, sein Nuklearprogramm zu verfolgen, das rein friedlich sei und nicht darauf abziele, Atomwaffen zu bauen, fügte er hinzu.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)

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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’816.82 13.65 S3PBUU
Short 15’349.99 8.98 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’899.05 24.09.2026 17:30:00
Long 13’361.85 19.61 SWBZHU
Long 13’056.02 13.72 SU3B7U
Long 12’503.71 8.92 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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