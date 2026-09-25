IRAN-BLOG/Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken

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Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will Truppen nach Saudi-Arabien schicken, um beim Schutz einer Raffinerie und Rohölpipeline in der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer zu helfen. "Wir werden militärische Mittel entsenden, das heisst Soldaten, Radarsysteme und Verteidigungssysteme, um diesen Standort zu schützen", sagte Macron am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Er betonte jedoch, dass Frankreich "sich nicht in einen Konflikt einmische", und fügte hinzu, dass die Entscheidung mit den saudischen Behörden endgültig abgestimmt worden sei. Yanbu ist seit Beginn des Iran-Krieges einer der wichtigsten Versorgungsknotenpunkte für Diesel, Rohöl und andere raffinierte Produkte nach Europa. Dies ermöglicht es den saudischen Exporten, die Strasse von Hormus zu umgehen.

Irans Präsident zu Verhandlungen bereit - Nuklearprogramm bleibt

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat sich am Mittwoch in seiner Rede bei den Vereinten Nationen zu Verhandlungen bereit gezeigt, um den Konflikt mit den USA zu beenden. Er warnte jedoch, dass Teheran sich niemals der von ihm so bezeichneten "Schikane" Washingtons beugen oder sein Nuklearprogramm aufgeben werde. In einer Antwort auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Vortag sagte er: "Herr Trump und diejenigen, die versuchen, uns zu schikanieren, müssen den Iran verstehen: Wir sind zu Dialog, Diplomatie und Verhandlungen bereit, ohne die Sprache der Gewalt zu akzeptieren. Der Iran werde nicht auf sein Recht verzichten, sein Nuklearprogramm zu verfolgen, das rein friedlich sei und nicht darauf abziele, Atomwaffen zu bauen, fügte er hinzu.

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September 25, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)