Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’145 0.8%  Bitcoin 53’367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie im Blick
HPE-Aktie zieht an: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt
Youngtimers-Aktie: Kapitalerhöhung geplant
Zwischen aktiv und passiv: So funktioniert Factor Investing
Rheinmetall-Aktie steigt: Rüstungskonzern will jährlich Hunderte Drohnenboote bauen
Suche...
eToro entdecken
10.03.2026 06:49:40

IRAN-BLOG/EU-Kommissar: Freigabe von Ölreserven könnte gerechtfertigt sein

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

EU-Kommissar: Freigabe von Ölreserven könnte gerechtfertigt sein

Die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die globalen Energiemärkte könnten die Freigabe strategischer Ölreserven laut EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis rechtfertigen. Er sagte am Montag, es seien noch keine konkreten Entscheidungen getroffen worden, aber es werde erwartet, dass die Energieminister der Gruppe der Sieben der führenden Industrienationen (G7) am Dienstag die Möglichkeit eines koordinierten Vorgehens auf G7-Ebene erörtern, im Anschluss an eine frühere Diskussion der Finanzminister am Montag. "Ölreserven werden genau für solche Situationen vorgehalten. Wenn wir mit einer Krise konfrontiert sind, wenn wir mit Versorgungsunterbrechungen konfrontiert sind, dann ist das genau der Punkt, an dem wir eingreifen können", sagte Dombrovskis. "Wir sehen für die Zukunft keine strukturelle Angebotsverknappung, daher wäre diese Intervention unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt."

Trump: Krieg wird "sehr bald" vorbei sein

Der Iran-Krieg werde "sehr bald" vorbei sein, sagte US-Präsident Donald Trump. Er liess dem aber die Aussage folgen, dass die USA "weiter gehen" würden. Bei einer Pressekonferenz am Montag wechselte Trump hin und her zwischen Signalen, dass die Kämpfe im Iran zu einem Ende kommen werden, und Andeutungen, dass die US-Beteiligung langfristig andauern wird. Auf die Frage, warum das Pentagon mitteilt, dass dies erst der Anfang des Konflikts sei, sagte Trump Reportern am Montag: "Es ist der Anfang des Aufbaus eines neuen Landes."

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’505.97 19.12 BDOSZU
Short 13’758.83 13.93 S8PBCU
Short 14’288.76 8.88 BONS1U
SMI-Kurs: 13’000.09 09.03.2026 17:31:34
Long 12’393.42 19.84 SRZBNU
Long 12’099.89 13.78 SNLBQU
Long 11’571.35 8.85 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.