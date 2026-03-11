Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.03.2026 13:14:49

IRAN-BLOG/Deutschland will rund 18 Millionen Barrel aus Ölreserve freigeben - Bericht

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Deutschland will rund 18 Millionen Barrel aus Ölreserve freigeben - Bericht

Die Bundesregierung geht nach einem Bericht des Handelsblatts davon aus, dass rund 18 Millionen Barrel aus der Ölreserve freigegeben werden, um die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Rohölpreise zu senken. Wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) laut der Zeitung bestätigte, schlägt die Internationale Energieagentur (IEA) ihren Mitgliedsstaaten eine Freigabe von bis zu 400 Millionen Barrel Rohöl vor. Reiche sagte, dass gut 18 Millionen Barrel davon aus den deutschen Reserven kommen sollen. Das wäre rund ein Fünftel der Vorräte hierzulande. Die Ministerin habe weiter gesagt, dass die Umsetzung der Freigabe mehrere Tage dauern werde. Es müsse ein "sichtbares Signal an den Markt geben", um Spekulationsgewinne einzudämmen. Nach Informationen des Handelsblatts beschäftigte sich die Bundesregierung am Mittwoch im Kabinett mit der Energiekrise. Die Freigabe ist demnach dazu gedacht, Versorgungsengpässe in den asiatischen Volkswirtschaften zu verhindern. Staaten wie Japan und Südkorea beziehen grosse Teile ihrer Energieimporte aus den Golfstaaten.

Iran erklärt Banken mit Verbindungen zu den USA und Israel in der Region zu Zielen

Die iranischen Behörden haben erklärt, sie könnten nun Banken und Wirtschaftszentren mit Verbindungen zu den USA und Israel im gesamten Nahen Osten ins Visier nehmen, nachdem es nach Angaben iranischer Staatsmedien in der Nacht zu einem Angriff auf eine Bank in Teheran gekommen war. Das iranische Luftverteidigungshauptquartier warnte die Zivilbevölkerung im Iran ausserdem, sich mindestens eine Meile von den Banken des Landes fernzuhalten.

Drohnen stürzen in der Nähe des Flughafens von Dubai ab

Zwei Drohnen sind in der Nähe des Dubai International Airport abgestürzt, einem Drehkreuz für den internationalen Reiseverkehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dabei wurden vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Regierung von Dubai in den sozialen Medien mitteilte. Der Flugverkehr verlaufe weiterhin normal, fügte die Regierung hinzu. Zivile Infrastruktur, touristische Sehenswürdigkeiten und Militärstützpunkte in den Emiraten sowie das US-Konsulat in Dubai sind seit Beginn des Krieges Ziel von Angriffen mit iranischen Raketen und Drohnen. Bei einem früheren Vorfall am Flughafen von Dubai zu Beginn des Konflikts wurden ebenfalls vier Menschen verletzt.

Zwei Frachtschiffe in der Nähe der Strasse von Hormus getroffen

Zwei Frachtschiffe haben nach Angaben der britischen Seehandelsbehörde UK Maritime Trade Operations in der Nähe der Strasse von Hormus Schäden gemeldet. Eines der Schiffe gab an, nördlich von Oman von einem "unbekannten Projektil" getroffen worden zu sein, was zu einem Brand an Bord und zur Evakuierung der Besatzung führte. Das andere Schiff meldete ebenfalls Schäden durch ein Projektil, deren Ausmass derzeit untersucht wird.

IEA schlägt bislang grösste Freigabe strategischer Reserven vor - Kreise

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat nach Angaben informierter Offizieller die grösste Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte vorgeschlagen, um die Rohölpreise zu senken. Die Preise sind während des Krieges der USA und Israels mit dem Iran in die Höhe geschnellt. Die Freigabe würde die 182 Millionen Barrel Öl übersteigen, die die IEA-Mitgliedsländer im Jahr 2022 in zwei Tranchen auf den Markt brachten, als Russland seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, so die Offiziellen. Der Vorschlag wurde am Dienstag auf einer Dringlichkeitssitzung von Energie-Vertreter aus den 32 Mitgliedsländern der IEA in Umlauf gebracht. Es wird erwartet, dass die Länder am Mittwoch über den Vorschlag entscheiden. Er würde angenommen werden, wenn niemand Einspruch erhebt, aber der Protest auch nur eines einzigen Landes könnte den Plan verzögern, sagten Offizielle.

Iran legt Minen in der Strasse von Hormus

Der Iran hat in den vergangenen Tagen nach Angaben von US-Offiziellen Minen in der Strasse von Hormus verlegt. Dies sei eine Eskalation mit dem Ziel, einen lebenswichtigen wirtschaftlichen Durchgangsweg zu sperren, was US-Präsident Donald Trump dazu veranlasste, mit rascher Vergeltung zu drohen. Der Iran habe weniger als zehn Minen in der Meerenge verlegt und es sei unklar, ob er beabsichtige, in naher Zukunft weitere hinzuzufügen, sagten sie. Ein US-Vertreter sagte, es könnte ein politisches Signal an die USA sein, dass Teheran die Weltwirtschaft gewaltsam abwürgen kann. Nachdem CNN zuvor berichtet hatte, dass der Iran die Schifffahrtsroute vermint habe, sagte Trump am Dienstag, der Iran werde in einem "nie zuvor gesehenen Ausmass" angegriffen, falls die Minen nicht entfernt würden. Das U.S. Central Command teilte kurz darauf mit, die USA hätten 16 iranische Minenlegerschiffe angegriffen und zerstört, und veröffentlichte ein 34-sekündiges Video, das einige der Angriffe zeigt.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

