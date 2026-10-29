IQVIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IQVIA äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2.10 USD. Im letzten Jahr hatte IQVIA einen Gewinn von 1.93 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch