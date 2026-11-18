iQSTEL hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 102.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch