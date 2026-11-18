iQiyi hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.56 Prozent auf 891.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 933.6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch