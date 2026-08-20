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20.08.2026 06:37:00
iQiyi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
iQiyi lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 923.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 916.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 0.130 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6.29 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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