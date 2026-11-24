iPure Labs stellte am 21.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat iPure Labs 0.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch