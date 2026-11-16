IPS,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IPS, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52.30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 73.63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IPS, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.96 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch