iPower veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

iPower hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 306.28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -194.400 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 87.55 Prozent auf 1.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.5 Millionen USD gelegen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 345.160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iPower -345.600 USD je Aktie generiert.

iPower hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19.96 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66.14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch