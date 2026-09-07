IPOPEMA Securities legte Quartalsergebnis vor

IPOPEMA Securities hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 PLN. Im Vorjahresviertel hatte IPOPEMA Securities 0.190 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IPOPEMA Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.1 Millionen PLN im Vergleich zu 78.0 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch