IPOPEMA Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IPOPEMA Securities gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.36 Prozent auf 69.2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.ch