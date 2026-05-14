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Börsenpläne 14.05.2026 03:52:57

IPO voraus: Krypto-Börse Kraken strebt an die Börse und setzt auf strategische Partnerschaft

IPO voraus: Krypto-Börse Kraken strebt an die Börse und setzt auf strategische Partnerschaft

Die Kryptobörse Kraken erwägt einen möglichen Börsengang und treibt zugleich den Ausbau einer strategischen Partnerschaft im Zahlungsverkehr voran.

• Kraken ist eine führende Kryptobörse mit über 15 Jahren Erfahrung im Handel digitaler Vermögenswerte
• Die Kryptobörse erwägt einen möglichen Börsengang
• Kraken geht eine Partnerschaft mit MoneyGram ein

Die Kryptobörse Kraken bietet eigenen Angaben zufolge seit über 15 Jahren Handels- und Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte an. Mit Payward Services erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine B2B-Plattform für Stablecoin-Zahlungen, Krypto-Handel sowie weitere digitale Finanzdienstleistungen für Banken, Fintechs, Broker, Zahlungsdienstleister und globale Plattformen. Nun werden mögliche IPO-Pläne offenbar etwas konkreter.

Kraken erwägt IPO und kooperiert mit MoneyGram

Wie CoinDesk berichtet, erklärte Arjun Sethi, Co-CEO von Payward und Kraken, auf der Consensus-Konferenz in Miami, dass die Kryptobörse einen Börsengang (IPO) erwägt und sich bereits "zu 80 Prozent bereit" für diesen Schritt sieht. Ausserdem treibe die Kryptobörse parallel eine neue Partnerschaft mit MoneyGram voran, um das sogenannte "Last-Mile-Problem", also die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten und Bargeld zu schliessen. MoneyGram bietet nach eigenen Angaben einen globalen Service für grenzüberschreitende Geldtransfers: Über ein weltweites Netzwerk aus rund 500'000 Standorten und digitalen Kanälen ermöglicht das Unternehmen schnelle und sichere Überweisungen in bar, auf Bankkonten, Wallets oder Karten.

MoneyGram-CEO Anthony Soohoo sprach während der Konferenz von einem ersten gemeinsamen Schritt, um dieses Problem zu lösen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass Kunden weiterhin Zugang zu Bargeld benötigen würden. Auch Sethi betonte in diesem Zusammenhang, dass Nutzer in vielen Regionen weiterhin auf Bargeld angewiesen seien: "Die Menschen brauchen Bargeld an einem Onboarding-Standort." Besonders in Regionen mit schwacher Finanzstruktur, etwa in Lateinamerika, sei dies entscheidend, so CoinDesk weiter.

IPO-Pläne von Kraken aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Laut CoinDesk hatte Kraken seine IPO-Pläne nach einer vertraulichen Einreichung im November 2025 bei der US-Börsenaufsicht SEC zunächst zurückgestellt. Unter Berufung auf Aussagen von Sethi während der Konferenz berichtet CoinDesk zudem, dass Kraken die wesentlichen Schritte für einen Börsengang weitgehend abgeschlossen habe, jedoch noch auf den richtigen Zeitpunkt warte: Die Branche befinde sich insgesamt in einem Umbruch, geprägt von Automatisierung und zunehmender Kostendisziplin.

Gemeinsames Ziel: Schnellere und günstigere Finanzsysteme

MoneyGram wurde 2023 privatisiert und richte sich laut Aussagen von Soohoo während der Konferenz langfristig neu aus, so CoinDesk. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, Finanzdienstleistungen schneller und günstiger zugänglich zu machen - insbesondere für Menschen ausserhalb des klassischen Bankensystems, heisst es weiter.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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