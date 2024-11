IPO von Talabat: Delivery Hero peilt bis zu 2 Milliarden US-Dollar - Delivery Hero-Aktie mit Plus

Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, will er nun 20 Prozent seiner Anteile verkaufen anstatt 15 Prozent.

Damit erhöht sich der angepeilte Bruttoerlös auf 1,9 bis 2,0 Milliarden US-Dollar von den bisher anvisierten bis zu 1,5 Milliarden Dollar, teilte der Berliner Lieferkonzern mit, der im MDAX notiert ist.

Angeboten werden den Investoren nun rund 4,7 Milliarden Talabat-Aktien anstatt 3,5 Milliarden.

Die Zeichnungsfrist läuft für Privatanleger noch bis zum heutigen Mittwoch, für professionelle Investoren bis Donnerstag, der endgültige IPO-Preis wird voraussichtlich am Freitag festgelegt. Der erste Handelstag ist am 10. Dezember auf dem Dubai Financial Market vorgesehen.

Derzeit werden die Aktien in einer Preisspanne von 1,50 bis 1,60 AED (VAE-Dirham) je Aktie angeboten, umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 US-Dollar.

Damit könnte die Marktkapitalisierung von Talabat umgerechnet bei bis zu 10 Milliarden US-Dollar liegen.

Die Delivery Hero-Aktie gewinnt im XETRA-Handel 2,79 Prozent auf 39,37 Euro.

