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28.10.2026 10:34:42
IPO/TK Accelis ziehen im Vormittagshandel an
DOW JONES--Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feiert am Mittwoch sein Börsendebüt und wird bis Handelsende kurzzeitig im MDAX geführt. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse lag bei 27,80 Euro, einen Ausgabepreis gab es nicht. Denn die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Am Vormittag steigt der Kurs nun auf 30,04 Euro - ein Aufschlag zum ersten Kurs von 8,1 Prozent. Thyssenkrupp geben optisch damit entsprechend rund 10 Prozent ab.
TK Accelis wurde im Rahmen eines Plans zur Straffung des Portfolios von Thyssenkrupp abgespalten, verfügt weltweit über 250.000 Kunden und rund 15.500 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 132 Millionen Euro.
Im Juli hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es mittelfristig ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent sowie eine EBITDA-Marge zwischen 4 und 5 Prozent anstrebe.
Die Abspaltung ist der jüngste Schritt von Thyssenkrupp, sich zu einer Dachgesellschaft zu entwickeln. Er folgt auf die Ausgliederung von TKMS. Thyssenkrupp hält weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an TK Accelis.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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