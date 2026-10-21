ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 15:27:42
IPO/Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäft TK Accelis geht am 28. Oktober an die Börse
Von Olaf Ridder
DOW JONES--Die geplante Börsennotierung des Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäftes findet in einer Woche statt. Der Ruhrkonzern nannte den 28. Oktober als Datum für die Erstnotierung der Tochtergesellschaft, die wie bekannt als TK Accelis Group AG & Co. KGaA firmieren wird. Damit wird der Zeitrahmen "Ende Oktober" eingehalten, den sich der Mutterkonzern auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung im August gesetzt hatte. Die Finanzaufsicht Bafin habe den Wertpapierprospekt gebilligt, hiess es in einer Mitteilung des Essener Konzerns.
Die Thyssenkrupp-Aktionäre werden am 27. Oktober, dem Tag der Abspaltung, für jeweils 20 gehaltende Aktien eine TK-Accelis-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Mit 51 Prozent der TK-Accelis-Aktien wird der bisherige Mutterkonzern weiterhin die Mehrheit behalten und das Ergebnis auch in der eigenen Bilanz konsolidieren.
In ähnlicher Weise hatte Thyssenkrupp bereits das Marinegeschäft TKMS und das Wasserstoffgeschäft Thyssenkrupp Nucera an die Börse gebracht. Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will den Essener Ruhrkonzern zu einer Finanzholding entwickeln, die Mehrheitsbeteiligungen an eigenständigen Unternehmen unter ihrem Dach hält.
TK Accelis zählt sich zu den führenden werksunabhängigen Werkstoffhändlern und Lieferkettendienstleistern weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr 11,4 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 15.000 Mitarbeitern.
Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent angepeilt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
29.09.26
|thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen (Dow Jones)
|
13.08.26
|thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Grünes Licht für Abspaltung: thyssenkrupp-Aktie verliert (Dow Jones)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|thyssenkrupp-Aktie: Werkstoffsparte soll jährlich weiter wachsen (Dow Jones)
|
10.06.26
|Aktie tiefer: thyssenkrupp trennt sich vollständig von Edelstahlwerk AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Autosparte gibt einen Standort in den USA auf (Dow Jones)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.