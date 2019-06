IPO/Swiss Re treibt Börsengang der Tochter Reassure voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Swiss Re will ihre Tochter Reassure in London an die Börse bringen. Wie der Schweizer Rückversicherer mitteilte, wird er am Freitag vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde FCA das für eine mögliche Notierung notwendige Registrierungsdokument veröffentlichen. Swiss Re hatte im August vergangenen Jahres angekündigt, einen Börsengang der Tochtergesellschaft, die Ende vergangenen Jahres mit 3,5 Milliarden Pfund bewertet wurde, zu prüfen.

Bei einem Börsengang würde die Swiss Re ihre Beteiligung an Reassure auf 50 Prozent von derzeit 75 Prozent verringern. Der japanische Versicherungskonzern MS&AD Insurance Group hatte seinen Anteil Ende 2018 auf 25 Prozent aufgestockt.

Im Zuge der IPO-Vorbereitung sei Reassure zu einer eigenständigen Gruppe reorganisiert worden, so Swiss Re. Die damit verbundene Verbesserung der Kapitalstruktur beinhalte eine Erhöhung der Kapitalausstattung um 481 Millionen Pfund. Das Geld bringen die beiden Anteilseigner proportional zu ihrer jeweiligen Beteiligung auf.

Reassure verwaltet geschlossene Lebensversicherungsbestände, die das Unternehmen Direktversicherern oder auch Pensionskassen abgekauft hat.

June 07, 2019