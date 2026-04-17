IPO-Sensation in Hongkong: Manycore-Aktie mit Kurs-Explosion zum Börsendebüt

• Manycore Tech mit starkem Börsengang in Hongkong• Positiver Ersthandel behauptet• KI-Exposure treibt den Kurs

Das chinesische Softwareunternehmen Manycore Tech hat am Freitag bei seinem Börsengang an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) für eine Sensation gesorgt. Der Spezialist für räumliche Künstliche Intelligenz, der unter anderem für seine Design-Plattform Kujiale bekannt ist, verzeichnete einen der stärksten Handelsauftakte des laufenden Jahres. Das enorme Investoreninteresse spiegelte sich bereits im Vorfeld in einer massiven Überzeichnung wider und mündete am ersten Handelstag in einer beeindruckenden Kursrallye.

Enormes Investoreninteresse und Ausgabepreis

Erstkurs und fulminante Kursrallye

Schon mit der Eröffnungsglocke am Freitagmorgen zeichnete sich der Erfolg ab. Die Aktie von Manycore Tech startete mit einem ersten Kurs von 20,70 HKD in den Handel, was bereits einem Aufschlag von mehr als 170 Prozent gegenüber dem Emissionspreis entsprach. Getrieben wurde die Fantasie der Anleger vor allem durch Manycores Spezialisierung auf KI-gestütztes Rendering und 3D-Raumdaten, die in der Industrie für Innenarchitektur und physische Raummodellierung als wegweisend gelten.

Marktstimmung hält sich bis zum Handelsschluss

Zum Handelsende in Hongkong konnte Manycore einen Grossteil seiner Gewinne halten. Die Aktie verabschiedete sich mit einem Schlusskurs von 18,60 HKD aus dem Markt. Dies entspricht einem Plus von rund 144 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. Damit setzt Manycore die positive Serie chinesischer KI-Börsengänge fort, die bereits zu Beginn des Jahres mit den starken Debüts von Firmen wie Minimax und Zhipu AI eingesetzt hatte. Marktbeobachter sehen in diesem Ergebnis eine Bestätigung für die hohen Bewertungen chinesischer KI-Startups, die trotz geopolitischer Unsicherheiten weiterhin massives Kapital anziehen können.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch