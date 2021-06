IPO/Online-Autohändler Aramis plant Börsendebüt in Paris

Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Die Online-Gebrauchtwagenplattform Aramis Group plant für den 18. Juni ihren Börsengang in Paris. Die Tochtergesellschaft der Opel-Mutter Stellantis bietet für je 23 bis 28 Euro neue Aktien sowie Anteile aus dem Bestand der beiden Gründer zum Kauf an. Das entspricht einem Bruttoerlös von mindestens 388 Millionen Euro, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens, das unter den Marken Aramisauto, Cardoen, Clicars and CarSupermarket in Frankreich, Belgien, Spanien und Grossbritannien aktiv ist. Sollten überdies alle Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption gezeichnet werden, so hätte die Transaktion ein Maximalvolumen von rund 481 Millionen Euro. Der Autokonzern Stellantis, der mit 70 Prozent die Mehrheit hält, wird keine Aktien verkaufen.

