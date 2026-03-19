Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 -2.4%  SPI 17’379 -2.4%  Dow 45’847 -0.8%  DAX 22’840 -2.8%  Euro 0.9140 0.6%  EStoxx50 5’614 -2.1%  Gold 4’619 -4.4%  Bitcoin 55’226 -2.3%  Dollar 0.7906 -0.3%  Öl 109.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HENSOLDT-Aktie etwas leichter: Radar-Sicherung im Fokus - So steht es um Rheinmetall, RENK und TKMS
Spektakuläre Rally unterbrochen: Siemens Energy-Aktie gerät massiv unter Druck
Aktie im Blick: NVIDIA erwägt offenbar eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten
SaaS-Aktien im KI-Zeitalter: Warum Bernstein durch Anthropics Partnerschaftsstrategie Entspannung sieht
DocMorris-Aktie im Minus: Hohe Verluste in 2025
Suche...
eToro entdecken

OMV Aktie 430021 / AT0000743059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.03.2026 18:39:36

IPO: OMV verschiebt Börsengang von Borouge International auf 2027

OMV
54.06 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

WIEN/ABU DHABI (awp international) - Der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben den Börsengang ihres Joint Ventures Borouge Group International (BGI) auf 2027 verschoben. Das teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zusammenlegung der OMV-Tochter Borealis, der ADNOC-Tochter Borouge und der zugekauften Nova Chemicals wird bis Ende März erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.

Darüber hinaus sei eine Anpassung der Dividende der BGI vereinbart worden. Die OMV erhält demnach für 2026 eine Ausschüttung von 250 Millionen US-Dollar, statt der bisher angenommenen 500 Millionen Dollar. Die Auswirkung auf die OMV-Dividende beziffert das Unternehmen auf rund 0,6 bis 0,7 Euro je Anteilsschein.

Über die Zusammenlegung der Chemiesparten war bereits seit 2023 verhandelt worden, geeinigt hatte man sich dann im März 2025. Die Streubesitzaktionäre der Borouge sollen ein Angebot für Aktien an dem Joint Venture bekommen, auch dieses und eine geplante Kapitalerhöhung verschieben sich nun nach hinten. Bei Bedarf sollen auch für 2027 weitere Unterstützungsmassnahmen geprüft werden, um die Bonitätsnote der BGI zu sichern./cgh/fel/phs/APA/jha/

Nachrichten zu OMV AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten