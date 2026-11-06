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06.11.2026 19:18:36
IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang?
(Ausführliche Fassung)
LONDON (awp international) - Der spanische Baukonzern ACS erwägt laut Kreisen eine Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief oder eine Fusion beider Unternehmen. Im Rahmen eines solchen Geschäfts würde dann auch eine Börsennotierung des zu Hochtief gehörenden US-Bauunternehmens Turner Construction in New York in Betracht gezogen werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. ACS hält gut 75 Prozent der Hochtief-Aktien, deren Aktienkurs auf die Nachrichten hin kurz vor dem Handelsende nach oben schnellte.
ACS und Hochtief sind grosse Profiteure des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren. Der Hochtief-Aktienkurs hatte sich von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 mehr als verzehnfacht, bevor bei Investoren erste Zweifel mit Blick auf die sehr hohen Bewertungen vieler KI-Aktien aufkamen. Seither stecken die Hochtief-Papiere in einer Korrektur. An diesem Freitag gingen sie mit 365,60 Euro aus dem Handel, einem Plus von 5,5 Prozent zum Vortag.
Allerdings sei ungewiss, wie sich die jüngsten Turbulenzen bei KI-Aktien nach dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf die Überlegungen von ACS auswirken werde, hiess es weiter in dem Bloomberg-Bericht.
So kam nach dem Erdrutschsieg der US-Demokraten Nervosität bei KI-Anlegern auf. Denn die Demokraten stehen KI skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen. Tech-Konzerne müssen sich auf mehr Gegenwind bei ihren riesigen Rechenzentren für KI einstellen.
Schon im Wahlkampf formierte sich Widerstand gegen den Bau immer neuer Rechenzentren für den KI-Boom. Selbst Republikaner verhängten Moratorien für den Bau. Rechenzentren stehen in der Kritik wegen ihres immensen Strombedarfs, die auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnten. Dazu kommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und vor Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen.
Für Branchenexperte Graham Hunt vom Investmenthaus Jefferies wäre ein Interesse von ACS, Hochtief komplett zu übernehmen, keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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