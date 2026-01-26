|
26.01.2026 10:39:40
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2026
(NEU: Datum, Preisspanne, Volumen Asta Energy Solutions)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Asta Energy Solutions AG
ERSTNOTIZ: 30. Januar 2026
BRANCHE: Energietechnik
SITZ: Oed, Österreich
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 26. bis 29. Januar
BOOKBUILDINGSPANNE: 27,50 bis 29,50 Euro
VOLUMEN (WERT): 182 bis 200 Millionen Euro (davon 125 Mio EUR aus
neu ausgegebenen Aktien)
VOLUMEN (STÜCK): 5,92 Millionen
GREENSHOE: 0,86 Millionen
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank (in Kooperation mit Oddo BHF),
Raiffeisen Bank International, Baader Bank
BÖRSENSYMBOL: 1AST
ISIN: AT100ASTA001
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vincorion Advanced Systems GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor
(Bloomberg-Bericht Sept. 2025)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
+++++++++++++++++++++++++++++++++
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist
in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
SITZ:
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
===
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 04:39 ET (09:39 GMT)
