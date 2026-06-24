Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’001 0.7%  SPI 19’750 0.6%  Dow 51’667 -0.1%  DAX 24’715 -0.7%  Euro 0.9213 -0.1%  EStoxx50 6’225 -0.1%  Gold 4’080 -0.7%  Bitcoin 50’866 0.3%  Dollar 0.8117 0.2%  Öl 75.7 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cerebras-Aktie stürzt nach Quartalszahlen ab: Das steckt hinter dem Kursrutsch
ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt
Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner?
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot
24.06.2026 10:39:39

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026

(NEU: Intention to Float von KNDS)

===

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Juli 2026 (voraussichtlich)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard (Frankfurt) & Euronext Paris

VOLUMEN (WERT): 20 Prozent über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren

BEWERTUNG: rd 15 Mrd EUR (Reuters-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale

KONSORTIALMITGLIEDER: UBS, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank,

Credit Agricole, Natixis, Unicredit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

ERSTNOTIZ: noch 2026

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant

(alternativ Direktverkauf möglich)

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Magirus

ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)

BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge

SITZ: Ulm

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:19 SG-Marktüberblick: 24.06.2026
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 25’000er-Marke wieder unterboten
23.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
23.06.26 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
23.06.26 Doppelte Partizipation mit eingebauter Obergrenze – wie Capped-Outperformance-Zertifikate funktionieren
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’461.14 19.59 S1MBTU
Short 14’744.89 13.98 S6CB3U
Short 15’351.79 8.64 S8UB1U
SMI-Kurs: 14’001.46 24.06.2026 10:33:39
Long 13’326.37 19.64 SVBOKU
Long 13’033.47 13.99 SVB5UU
Long 12’453.28 8.86 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend um Nulllinie
ASML-Aktie trotz Kurszielanhebung unter Druck - auch Aktien von Infineon und Intel korrigieren
Hyperscaler in Rot: Das steckt hinter den Kursverlusten bei den Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft
KI-Sorgen belasten: Dow geht stabil aus dem Handel -- SMI letztlich etwas höher -- DAX schliesst mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Minus - Nikkei sackt ab
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. unterschiedlich: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Rating-Aufwertung für Deutsche Telekom: Fitch wird optimistischer, Aktie zieht an
Nach dem Gold-Kursrutsch: Barclays empfiehlt fünf Minenaktien

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.