IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.09.2021

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zu einer behaupteten Eröffnung kommen, während auch der deutsche Leitindex etwas höher in den Tag gehen dürfte. In Fernost tendieren die wichtigsten Indizes zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen - in Hongkong ruht der Handel derweil.