13.03.2026 09:41:41
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.03.2026
(NEU: Angebotspreis und Erstnotiz Vincorion, mögliches IPO Neuraxpharm)
Vincorion SE
ERSTNOTIZ: 20.03.2026
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 19. März
BOOKBUILDINGSPANNE: Angebotspreis 17 Euro
VOLUMEN (WERT): 345 Mio Euro
VOLUMEN (STÜCK): 20,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe)
GREENSHOE: 2,65 Mio Aktien
BEWERTUNG: 850 Mio Euro
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, JP Morgan, Berenberg
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Oddo BHF, Unicredit
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)
BRANCHE: Pharma
SITZ: Langenfeld
TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS
Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
Thyssenkrupp Materials Services
ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich
(Reuters-Bericht Feb 2026)
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: Prosieben will Parship vorerst behalten (Reuters-Meldung März 2026)
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
