13.03.2026 09:41:41

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.03.2026

(NEU: Angebotspreis und Erstnotiz Vincorion, mögliches IPO Neuraxpharm)

===

Vincorion SE

ERSTNOTIZ: 20.03.2026

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Wedel

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 19. März

BOOKBUILDINGSPANNE: Angebotspreis 17 Euro

VOLUMEN (WERT): 345 Mio Euro

VOLUMEN (STÜCK): 20,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe)

GREENSHOE: 2,65 Mio Aktien

BEWERTUNG: 850 Mio Euro

KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, JP Morgan, Berenberg

KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Oddo BHF, Unicredit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TK Elevator GmbH

ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026)

BRANCHE: Aufzugtechnik

SITZ: Düsseldorf

BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thyssenkrupp Materials Services

ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich

(Reuters-Bericht Feb 2026)

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

+++++++++++++++++++++++++++++++++

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: Prosieben will Parship vorerst behalten (Reuters-Meldung März 2026)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

"+++++++++++++++++++++++++++++++++

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 04:42 ET (08:42 GMT)

