IPO/Global Fashion Group schafft nochmals abgespeckten Börsengang

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modehändler Global Fashion Group hat nach Absenken des Angebotspreises genug Investoren für seinen Börsengang gefunden, muss allerdings nochmals Abstriche hinnehmen. Zu dem gesenkten Preis von je 4,50 Euro werden nun 44 Millionen Aktien platziert, davon 40 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, wie das Unternehmen mitteilte. Der Börsengang kommt damit auf ein Volumen von knapp 200 Millionen Euro.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Modehändler angekündigt, eigentlich gut 51 Millionen Aktien bei dem Börsengang zu verkaufen, der damit auf ein Volumen von 230 Millionen Euro kommen sollte, während das ursprüngliche Ziel auf bis zu 394 Millionen Euro gelautet hatte.

Gelingen konnte der Börsengang nur, weil die beiden Grossaktionäre dem Modehändler bei einer zu geringen IPO-Nachfrage frisches Geld versprochen hatten und dieses nun auch liefern müssen. Kinnevik Internet und die Rocket Internet SE werden Aktien für 60 Millionen bzw rund EUR 50 Millionen Euro zugeteilt werden. Der erste Handelstag soll unverändert der 2. Juli sein.

Global Fashion will den Erlös für Investitionen nutzen, beispielsweise in die Technologieplattform. Der Online-Händler für Mode und Lifestyle ist in 17 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben 10.000 Mitarbeiter.

June 29, 2019 15:25 ET (19:25 GMT)