IPO/Börsenneuling CSG feiert fulminantes Handelsdebüt in Amsterdam

DOW JONES--Der erste Handelstag der Aktien der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam ist äusserst erfolgreich verlaufen. Der tschechische Hersteller gepanzerter Fahrzeuge und Munition hat am Freitag den Handel in Amsterdam mit einem kräftigen Kursanstieg begonnen. Nach einem Ausgabepreis von 25,00 Euro stand die Aktie zum Handelsschluss bei 32,85 Euro - ein Aufschlag von 31,4 Prozent. Darin spiegele sich die Zuversicht der Anleger für weitere Aufrüstung in Europa wider, heisst es.

Der Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) steht exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt. Das Wachstum der Branche ist stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprechen für Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, langfristig für den Sektor und für CSG. Die tschechische Gesellschaft gewinne an Bedeutung und werde zunehmend als potenzieller Konkurrent etablierter Namen wie Rheinmetall wahrgenommen. Regional sei das Unternehmen breit aufgestellt. Rund 50 Prozent der Umsätze stammten aus Europa (ohne Ukraine), weitere 18 Prozent aus den USA und 26 Prozent entfielen auf die Ukraine (erste neun Monate 2025).

