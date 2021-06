IPO: Bike24 mit erfolgreichem Börsendebüt

FRANKFURT (awp international) - Der Börsenstart des Online-Fahrradspezialisten Bike24 ist am Freitag erfolgreich verlaufen. Die zu 15 Euro ausgegebenen Aktien kletterten in der ersten Handelsstunde bis auf 16 Euro. Ursprünglich hatte das Unternehmen beim Börsengang bis zu 19 Euro angepeilt, musste sich dann aber mit dem unteren Ende der Preisspanne zufrieden geben. Die Einnahmen aus dem Börsengang will das Unternehmen in die weitere Beschleunigung seines internationalen Wachstums stecken./ag/mis