IPO-Bewertung & Handelsstart: Was der Erstkurs von tk accelis für die Aktie bedeutet

tk accelis startet in Frankfurt im Rahmen der Erwartungen in den Handel

Je 20 thyssenkrupp-Aktien brachten Anlegern eine tk accelis-Aktie ins Depot

thyssenkrupp behält 51 Prozent und treibt den Umbau zur Finanzholding voran

Der Werkstoffhändler tk accelis startet ohne grosse Ausschläge an der Börse: Am Mittwoch stellte die Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard einen ersten Kurs von 27,8 Euro fest, womit der Börsenwert mit rund 1,77 Milliarden Euro mitten in der Spanne liegt, die Analysten im Vorfeld aufgerufen hatten. Zuletzt notierte die Aktie der früheren Werkstoffsparte von thyssenkrupp via XETRA bei 29,32 Euro.

Einen Ausgabepreis gab es nicht, denn tk accelis kam nicht über ein klassisches Zeichnungsangebot an die Börse, sondern per Abspaltung. Die thyssenkrupp AG teilte 49 Prozent der Aktien der tk accelis Group AG & Co. KGaA ihren Aktionären zu, für je 20 thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch über die Depotbank eine tk accelis-Aktie, ohne bare Zuzahlung. Wirksam wurde die Abspaltung mit der Eintragung ins Handelsregister am 27. Oktober. Bruchteile aus dem Zuteilungsverhältnis verkaufen die Depotbanken über die Börse und schreiben den Erlös gut, Inhaber von thyssenkrupp-ADRs erhalten grundsätzlich Bargeld statt Aktien. Gehandelt wird das Papier unter der ISIN DE000TKCC1S8 und der WKN TKCC1S.

Was der erste Kurs über die Bewertung von tk accelis verrät

Weil kein Emissionspreis als Messlatte existierte, richtete sich der Blick auf die Schätzungen der Analysten. Die Analysten von Jefferies trauen tk accelis einschliesslich Schulden einen Unternehmenswert von rund 3,6 Milliarden Euro zu, wie Reuters berichtete. Für den Börsenwert hielt die Deutsche Bank vorab eine Spanne von 1,2 bis 3,3 Milliarden Euro für möglich, wie die Börsen-Zeitung unter Berufung auf eine Studie der Bank aus dem Juli berichtete. Bei insgesamt rund 63,5 Millionen Aktien entspricht der erste Kurs von 27,80 Euro einem Börsenwert von knapp 1,8 Milliarden Euro und liegt damit noch knapp im Bereich der Schätzung.

Vom Werkstoffhändler zum Lieferkettendienstleister

Damit bewegt sich der Markt zum Start knapp noch dort, wo die Analysten den Werkstoffhändler verortet hatten. Einen Aufschlag für die angekündigte Margenwende zahlen Investoren bislang nicht, einen Abschlag für die Zyklik des Handelsgeschäfts aber auch nicht.

Hinter dem neuen Börsennamen steckt die frühere Sparte Materials Services, die seit Juni unter der Marke tk accelis auftritt. Nach Umsatz ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer unter den werksunabhängigen Werkstoffhändlern in Deutschland und Europa sowie die Nummer drei in Nordamerika. Das Geschäft verschiebt sich dabei zunehmend vom reinen Materialhandel hin zu Dienstleistungen rund um das Material, von der Bearbeitung und Fertigung über das Lieferkettenmanagement bis zu datengetriebenen und KI-gestützten Lösungen. Konzernintern läuft das unter dem Schlagwort "Materials-as-a-Service".

Im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) setzte tk accelis mit rund 15'400 Beschäftigten 11,4 Milliarden Euro um, das bereinigte EBIT lag bei 132 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr zieht das Ergebnis deutlich an: In den ersten neun Monaten 2025/26 stieg der Umsatz laut Segmentberichterstattung von thyssenkrupp von 8,6 auf 9,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT hat sich von 82 auf 178 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Allein im dritten Quartal (April bis Juni) kletterte das bereinigte EBIT von 45 auf 82 Millionen Euro.

Ganz aus eigener Kraft kam dieser Sprung allerdings nicht. thyssenkrupp nennt als Treiber neben Effizienz und Restrukturierungsprogrammen ausdrücklich höhere Preise und Absatzmengen, vor allem im nordamerikanischen Werkstoffhandel und im internationalen Trading. Genau diese Faktoren drehen in einem schwächeren Industriezyklus auch wieder. Wie robust das Ergebnisniveau ohne Preisrückenwind ist, muss tk accelis als eigenständiges Unternehmen erst noch zeigen.

Die Messlatte für die kommenden Jahre hat das Management auf dem Kapitalmarkttag im Juli selbst gelegt. Mittelfristig strebt tk accelis ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent an, die bereinigte EBITDA-Marge soll auf vier bis fünf Prozent steigen. Im Geschäftsjahr 2024/25 lag sie bei 2,0 Prozent. Erreichen will das Unternehmen den Sprung unter anderem mit ergänzenden, höhermargigen Zukäufen, etwa in Nordamerika. Einen konkreten Zeitpunkt für das Margenziel hat tk accelis bislang nicht genannt.

Was der Spin-off für die thyssenkrupp-Aktie bedeutet

Für thyssenkrupp ist der Börsengang ein weiterer Baustein der Strategie ACES 2030, mit der Vorstandschef Miguel López den Traditionskonzern zu einer Finanzholding mit eigenständigen Mehrheitsbeteiligungen umbaut. "Gleichzeitig gewinnt thyssenkrupp weiter an strategischer Klarheit", sagte López zur Börsennotierung. Mit 51 Prozent bleibt der Essener Konzern strategischer Mehrheitsgesellschafter. Zuvor hatte thyssenkrupp bereits den Marineschiffbauer TKMS an die Börse gebracht. Die Aktionäre der thyssenkrupp AG hatten der Abspaltung auf der ausserordentlichen Hauptversammlung am 7. August mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Für Aktionäre der Konzernmutter wandert damit ein Teil des Werts als eigene Aktie ins Depot. Die thyssenkrupp-Aktie wird ab dem Handelstag nach dem Wirksamwerden der Abspaltung ohne den Anspruch auf die tk accelis-Papiere gehandelt, ein Kursabschlag gegenüber dem Vortag ist daher zum Teil technisch bedingt.

Worauf es für die tk accelis-Aktie nach dem Debüt ankommt

Kurzfristig dürfte die Aktionärsstruktur den Kurs mitbestimmen. Viele Anleger haben die tk accelis-Papiere ungefragt erhalten, und nicht jeder Fonds darf oder will einen Werkstoffhändler dieser Grösse halten. Hinzu kommt die Indexmechanik, denn nach einer nur kurzen Zugehörigkeit zum MDAX müssten indexgebundene Fonds den Titel wieder abgeben.

Auf längere Sicht muss tk accelis zeigen, dass die Eigenständigkeit mehr ist als ein neuer Name auf dem Kurszettel. Der Markt wird genau verfolgen, ob das Management den angekündigten Wandel vom margenschwachen Werkstoffhandel zum Lieferkettendienstleister mit konkreten Schritten unterlegt, etwa mit den in Aussicht gestellten Zukäufen in Nordamerika. Davon hängt ab, ob sich der Abstand zwischen der EBITDA-Marge von 2,0 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25 und dem Ziel von vier bis fünf Prozent tatsächlich schliesst. Für thyssenkrupp wird die Kursentwicklung zugleich zum Gradmesser für das Holdingmodell, denn als nächster Schritt bleibt die Verselbstständigung der Stahlsparte erklärtes Ziel des Konzerns.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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