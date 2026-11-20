|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 06:51:36
IPO: Anthropic startet mit deutlichem Kursplus an der Börse
NEW YORK (awp international) - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX , das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte.
In den Handel startete die Aktie mit einem Plus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Diese Werte konnte die Aktie nicht halten: Das Papier ging aus dem regulären US-Handel mit einem Kurs von 97,17 Dollar. Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.
Ein Grossteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar.
Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier.
Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verliess. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass bei OpenAI nicht genug die Risiken Künstlicher Intelligenz beachte. Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft./so/DP/jha/he
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.