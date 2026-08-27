|
27.08.2026 05:55:04
IPO & Übernahmen: Die vermeintlich mysteriöse Preisbildung am Kapitalmarkt
Die Börsengeschichte von Polypeptide umfasst beispielhaft einige Faktoren, welche Privatanleger gegenüber Kapitalmarkttransaktionen kritisieren. Der Pharma-Auftragsfertiger kam im April 2021 an die Börse. Der Ausgabepreis zum Initial Public Offering (IPO) von […]
Der Beitrag IPO & Übernahmen: Die vermeintlich mysteriöse Preisbildung am Kapitalmarkt erschien zuerst auf schweizeraktien.net.
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.