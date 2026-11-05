IPG Photonics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IPG Photonics veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.47 USD, nach 0.180 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 287.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch