Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.29 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal 3.02 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54.05 Prozent auf 8.72 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.66 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch